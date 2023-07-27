В Крыму назвали угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал угрозы президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации Крыма «брехливым терроризмом». Его слова приводит РИА Новости.
«Им нужно отчитываться перед своими хозяевами, а больше-то говорить не о чем. А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий "брехливый терроризм" идет у них впереди реальных дел», — заявил политик.
По его мнению, по этой причине украинские власти ежедневно посылают России угрозы и пытаются отвлечь Запад от реального положения дел.
Константинов отметил, что для Киева подобный способ является единственным шансом напомнить о себе на фоне неудач контрнаступления.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к «деоккупации Крыма» бессильной злобой. По его мнению, заявления украинского лидера являются постановкой, которую срежиссировали и продумали западные кураторы.