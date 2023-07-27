В МИД заявили о попытках Запада сорвать саммит Россия — Африка

Попытки стран Запада сорвать проведение второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге провалились. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Абсолютно. Конечно, все попытки провалились", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Богданова, в РФ приехало "не меньше участников, чем на первый саммит, - порядка 20 первых лиц, много вторых".

"Мы ничего не навязываем. В отличие от Запада мы уважаем суверенное равенство государств, как закреплено в Уставе ООН", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Африканские друзья помнят нашу помощь в обретении независимости и государственности, и нынешнее состояние наших отношений - это реальные дела на принципах взаимности и равноправного диалога", - заключил Богданов.