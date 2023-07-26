Высылка российских дипломатов из Молдавии негативно отразиться на гражданах республики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованных на сайте ведомства, в связи с этим ожидается ухудшение культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов между двумя странами.

Решение официального Кишинева ударит прежде всего по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг, — сказала она.

О сокращении числа российских дипломатов ранее заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России. Комментируя это заявление, Захарова подчеркнула, что оно является не чем иным, как «фантазийным рассказом». Истинной целью таких обвинений является нагнетание антироссийской истерии, считает она.