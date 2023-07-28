Путин рассчитывает на развитие отношений России и Эритреи

Президент России Владимир Путин рассчитывает на активное развитие взаимодействия РФ и Эритреи, для чего обе стороны назначают специальных высокопоставленных координаторов.

"Российско-эритрейские связи носят дружественный характер, продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимного уважения", - констатировал Путин на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, напомнив, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений.

Глава российского государства упомянул недавний визит в РФ президента Эритреи, во время которого прошли "обстоятельные переговоры", обсуждались "перспективные направления сотрудничества", были намечены "конкретные шаги по развитию" взаимодействия.

"По моему поручению создана специальная межведомственная рабочая группа в руководстве России высокого уровня под руководством моего помощника [Максима] Орешкина, которая займется проработкой возможностей наращивания нашей торгово-экономической кооперации", - сказал Путин. "Ожидаем назначения координатора по всем этим вопросам с вашей стороны", - обратился президент РФ к коллеге из Эритреи.

Путин рассчитывает, что нынешнее общение на саммите Россия - Африка "внесет вклад в укрепление связей между Россией и Эритреей".