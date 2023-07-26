Захарова опровергла информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН

«Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика», – написала она.