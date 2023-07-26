Захарова опровергла информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не отказывалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика», – написала она.
Захарова также добавила, что Россия собирается сделать специальное заявление во время заседания СБ ООН по поводу ситуации с Украинской православной церковью.
Ранее появилась информация, что российская сторона отказалась выступать на заседании Совета Безопасности по зерновой сделке, потому что Великобритания заблокировала участие российского докладчика.