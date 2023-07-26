Россия отказалась выступать в СБ ООН из-за блокировки приглашенного РФ докладчика
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона отказалась выступать на заседании Совета Безопасности по зерновой сделке, так как Великобритания заблокировала участие приглашенного россией докладчика. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Британия заблокировала выступление епископа Гедеона, который должен был рассказать о ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», – заявил Полянский.
26 июля в СБ ООН проходят два заседания по Украине. Первое было созвано российской стороной и касается ситуации с УПЦ. Второе будет посвящено ситуации с зерновой сделкой.