Путин заявил, что Россия высоко ценит отношения с Эфиопией
Россия высоко ценит многолетние дружеские отношения с Эфиопией. Об этом 26 июля заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром республики Абийем Ахмедом, его слова приводятся на сайте Кремля.
На встрече лидеры планируют обсудить вопросы двусторонней и международной повестки дня.
«Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга», — сказал Путин.
Глава государства также поблагодарил Ахмеда и его делегацию за решение посетить саммит в Санкт-Петербурге и напомнил, что Эфиопия была первой страной на континенте, с которой Россия 125 лет назад установила дипломатические отношения.
Ранее помощник Президента России Юрий Ушаков рассказал о программе саммита Россия — Африка. По его словам, 27 июля пройдут пленарное заседание саммита и деловой завтрак, на которых выступят представители африканских государств и Путин. А 28 июля будет рабочий обед для группы лидеров стран Африки по украинской проблематике.