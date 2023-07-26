Путин заявил, что Россия высоко ценит отношения с Эфиопией

Россия высоко ценит многолетние дружеские отношения с Эфиопией. Об этом 26 июля заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром республики Абийем Ахмедом, его слова приводятся на сайте Кремля.

На встрече лидеры планируют обсудить вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга», — сказал Путин.

Глава государства также поблагодарил Ахмеда и его делегацию за решение посетить саммит в Санкт-Петербурге и напомнил, что Эфиопия была первой страной на континенте, с которой Россия 125 лет назад установила дипломатические отношения.