Володин призвал депутатов пожертвовать летним отпуском

«Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением... закона будущего о бюджете», — сказал он во время пленарного заседания.

Ранее спикер Госдумы заявил, что в настоящее время было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов нижней палаты парламента и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу. Он подчеркнул, что на данный момент у политиков «отпусков не бывает», отметив, что необходимо брать пример с главы российского государства, который «всегда на работе».