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Матвиенко заявила о готовности России обучать больше студентов для стран Африки

Россия готова нарастить подготовку специалистов для африканских стран в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства, энергетики, а также здравоохранения.

Матвиенко заявила о готовности России обучать больше студентов для стран Африки
© РИА Новости

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе мероприятия в Горном университете Петербурга в рамках второго саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.

По её словам, сотрудничество в области науки и образование остаётся приоритетом внешней политики России в Африке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что количество участников саммита Россия — Африка сократилось из-за графика лидеров, а также по причине давления Запада.