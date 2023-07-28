Наряд Матвиенко охарактеризовали словами «барбикор прорвался в Совфед»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась на заседании Госдумы в необычном наряде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Антиглянец».

На размещенном снимке политический деятель запечатлена в розовом жакете, который украшен множеством блестящих пайеток. Также видно, что она дополнила свой образ макияжем с акцентом на губы, нанеся на них помаду в тон.

Администраторы канала охарактеризовали внешний вид Матвиенко следующими словами: «Ну все, лучше уже не будет, закрывайте тренд. Барбикор благодаря Валентине Матвиенко прорвался в Совфед. С другой стороны, кто, если не она».