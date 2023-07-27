Президент Египта обсудил с Путиным события в Судане, Сирии и Ливии

"Президенты обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями по ближневосточным кризисам, в том числе ситуации в Судане, Сирии и Ливии, а также палестинскому вопросу, и договорились о продвижении усилий по восстановлению и укреплению безопасности, стабильности и мира для стран региона таким образом, чтобы сохранить единство и суверенитет их земель и законные права их народов", - сообщил официальный представитель египетского лидера в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



"В ходе встречи президенты двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями, в том числе проекты [строительства] атомной электростанции "Эд-Дабаа" и российской промышленной зоны, а также сотрудничество в области развития транспортной и железнодорожной системы и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении канцелярии.