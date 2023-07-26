Песков объяснил уменьшение числа лидеров стран на саммите "Россия - Африка"

На саммит "Россия-Африка" приехали не все лидеры стран континента из-за их рабочих планов и противодействия Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, с чем связано уменьшение почти вдвое представительства первых лиц по сравнению с первым саммитом "Россия - Африка" в 2019 году.

"Во-первых, мы, конечно же, рады приветствовать глав государств и правительств, которые приехали, мы рады приветствовать всех других представителей, которые приехали из подавляющего большинства государств Африки. Мы ждем в предстоящие дни очень насыщенный, продуктивный саммит", - сказал Песков.

Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали на саммит, то он связал это как с их рабочими планами, так и противодействием коллективного Запада.

"Да, действительно за последнее время это произошло, во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть, конечно, то, о чем мы с вами говорили накануне, - это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов Америки, Франции, других государств через их диппредставительства в Африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Он назвал этот факт "совершенно возмутительным", но заверил, что это никоим образом не помешает успешному проведению саммита.