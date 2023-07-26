Песков объяснил сокращение числа участников саммита Россия - Африка
Количество участников саммита Россия - Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, при этом определенную роль в этом сыграло и давление Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о стартующем в четверг саммите Россия - Африка, представитель Кремля сказал: "Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали туда, да, действительно, за последнее время это произошло".
"Во многом это связано с рабочими планами глав государств", - объяснил Песков. "Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне, - это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме", - добавил он.
"Но это никоим образом не помешает успешному проведению саммита", - подчеркнул Песков.