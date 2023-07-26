"Во многом это связано с рабочими планами глав государств", - объяснил Песков. "Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне, - это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме", - добавил он.