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Песков назвал решение Молдавии сократить дипмиссию РФ продолжением недружественной линии

Решение Молдавии сократить численность дипмиссии России является продолжением недружественной линии руководства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, русофобия в Молдавии часто не находит отклика среди людей, но руководство рубит все канаты.

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