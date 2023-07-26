"Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.