Песков назвал решение Молдавии сократить дипмиссию РФ продолжением недружественной линии
Решение Молдавии сократить численность дипмиссии России является продолжением недружественной линии руководства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, русофобия в Молдавии часто не находит отклика среди людей, но руководство рубит все канаты.