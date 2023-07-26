Названа дата рассмотрения Совфедом закона об изменении призывного возраста — документ внесен в повестку заседания, назначенного на 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новый вариант закона о военной службе, согласно которому предельный возраст призыва повышается с 27 до 30 лет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что верхняя палата парламента также готова принять закон и причин для беспокойства из-за этого документа нет — срок службы в рядах Вооруженных Сил сохраняется и составляет один год.