МИД РФ: наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове

Предпринимаемые США конфронтационные шаги по наращиванию военной активности под предлогом сдерживания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с недавним заходом американских атомных подводных лодок в южнокорейские порты.

"Мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове, - отметила она. - Обстановка там продолжает накаляться главным образом из-за наращивания США совместно с Республикой Корея и Японией военной активности в рамках так называемой стратегии расширенного сдерживания КНДР".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что российская сторона неоднократно подчеркивала "опасность курса Вашингтона, а именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе, на постоянное повышение ставок с задействованием стратегического военного потенциала".

"Подобные конфронтационные шаги провоцируют эскалацию и гонку вооружений, идут вразрез с политико-дипломатическими усилиями мирного урегулирования ядерной и других проблем в субрегионе", - резюмировала Захарова.

Совместная демонстрация силы