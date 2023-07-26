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Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров

Россия не получала обращений от Греции насчет помощи в тушении лесных пожаров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров
© РИА Новости

"Обращений из Афин насчет помощи не было", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля", - добавила Захарова.

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