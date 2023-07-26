В Пхеньяне прошли переговоры Шойгу с министром обороны Северной Кореи

«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — заявил министр.