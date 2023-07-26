«Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры», - подчеркнула дипломат.