В МИД РФ сообщили о превышении полномочий генсека ЮНЕСКО
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения генерального директора ЮНЕСКО в адрес России по поводу атак на исторический центр Одессы. По ее словам такими заявлениями Одре Азуле превысила полномочия, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что российская сторона «с крайним недоумением» увидела пресс-релиз, который опубликовали на сайте ЮНЕСКО.
В нем осуждаются якобы «российские атаки, нанесенные по буферной зоне объекта всемирного наследия», заявила Захарова.
«Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры», - подчеркнула дипломат.
ВС России повредили зернохранилища в Одесской области
Ранее США спустя почти пять лет перерыва вновь стали членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).