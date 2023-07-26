Захарова указала на интерес РФ и Африки к созданию неподконтрольной Западу инфраструктуры

"Мы заинтересованы в интенсификации совместной с [африканскими] единомышленниками работы в вопросах создания неподконтрольной Западу инфраструктуры в различных сферах, формирования механизмов экономического взаимодействия, решения конкретных общих задач развития, - отметила она. - И полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства взаиморасчетов и резервной валюты по одной простой причине: потому что американский доллар используется США как инструмент не только уже в борьбе за конкурентные преимущества, но и как средство реализации своей агрессии".