Путин пообещал Африке помощь от России

Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«[Мы] намерены и дальше развивать [сотрудничество]: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата. Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов», — говорится в документе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге — свидетельство того, что они хотят укреплять связи с Россией, «несмотря ни на какие обстоятельства». По словам помощника Путина, 49 стран из 54 подтвердили свое участие в саммите «Россия — Африка», который состоится 27-28 июля.