Россия отвергает дезинформацию США по теме украинских детей

"Обратили внимание на очередные русофобские слушания в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США. На этот раз американские законодатели и госчиновники решили "отметиться" по особенно важному сюжету - поддержке украинских детей во время специальной военной операции, - подчеркнули в диппредставительстве РФ. - Решительно отвергаем попытки Вашингтона цинично заработать политические очки на дезинформации, предвзятых оценках и совершенно абсурдных обвинениях в адрес российских властей по указанной теме".