Шойгу почтил память павших советских воинов в Северной Корее

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в ходе официального визита в Пхеньян возложила цветы к монументам, посвященным освобождению Кореи от японских войск, почтив память павших воинов. Об этом журналистам сообщили представители российского Минобороны.

Сам Монумент Освобождения был воздвигнут в столице Северной Кореи на сопке Моранбон 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, он представляет собой 30-метровую гранитную стелу с красной звездой.