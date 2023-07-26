Президент Египта планирует обсудить с Путиным пути укрепления отношений

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен обсудить на запланированной в Санкт-Петербурге в среду встрече с российским лидером Владимиром Путиным пути укрепления двусторонних отношений на всех уровнях.

"Президент сегодня направляется в РФ для участия в работе второго саммита Россия - Африка", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси, размещенном на ее официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В рамках визита также запланирована встреча ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения путей укрепления двусторонних отношений на всех уровнях в рамках тесных связей между Египтом и Россией, а также заинтересованности двух стран развивать сотрудничество и продолжать интенсивные консультации по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в канцелярии.

Как сообщил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры Путина с его египетским коллегой запланированы на вечер среды. Как сообщал Ушаков, лидеры России и Египта начнут встречу в присутствии журналистов, после чего общение продолжится в формате обеда.

Путин общался с ас-Сиси и во время первого саммита Россия - Африка в 2019 году. Ас-Сиси тогда отмечал, что Египет "рассматривает российскую сторону как надежного партнера Африканского континента", он также выразил надежду на то, что "Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях, в частности в сфере развития". По телефону президенты РФ и Египта последний раз общались в марте 2023 года.