МВД, ФСБ и Минфин отказались поддержать платную ускоренную выдачу загранпаспортов

МВД, ФСБ и Минфин России не поддержали предложение провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, пишет ТАСС.

По данным издания, с предложением о проведении такого эксперимента выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). В письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он отметил, что за счет средств, которые будут получены при ускоренном оформлении загранпаспорта, можно было бы снизить госпошлину на стандартную процедуру.

В своем ответе на эту инициативу замглавы МВД Александр Горовой обратил внимание на то, что в ходе рассмотрения заявлений проверяется, есть ли основания для ограничения на выезд из страны и отказа в выдаче загранпаспорта.

«При этом МВД России принимает все необходимые меры по незамедлительному оформлению заграничных паспортов при получении результатов проверок. Позиция ФСБ России сводится к тому, что выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ России полностью отвечает задачам в области безопасности», - пояснил он.

По его словам, уже существующие сроки проверок при выдаче загранпаспорта «являются оптимальными».

Также Горовой привел мнение Минфина России, согласно которому снижение размера или отмена госпошлины за выдачу документа может привести к выпадающим доходам бюджета.