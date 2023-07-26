Захарова: Запад породил киевского террористического монстра

Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу убийства в зоне СВО российского военкора Ростислав Журавлева и ранения его коллег из кассетного оружия, которое поставляет американская сторона. Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что Азуле «выдавила из себя беззубый комментарий», в котором «она «сожалеет» о «смерти» российского корреспондента», будто речь идет об обычном некрологе.

После этого, продолжила представитель МИД России, украинская сторона в привычной для себя экстремистской манере распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Журавлевым не только оправдывается, но и содержатся новые угрозы в адрес представителей СМИ. В заявлении сказано, что «российские медиаорганизации и их сотрудники... должны понести справедливое наказание за свои действия», процитировала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Запад несет ответственность за то, что породил террористического монстра, будь то действием или бездействием. И прикрываться иезуитскими отписками теперь не получится, заключила Захарова.