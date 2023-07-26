Путин приветствовал участников и гостей форума Россия - Африка

"Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях", - подчеркнул российский лидер.