Мишустин посетил курорт «Манжерок» в Республике Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду посетил крупнейший круглогодичный курорт "Манжерок" в Республике Алтай.

В Горно-Алтайск премьер прибыл в рамках своего турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. До этого он уже посетил Владивосток и Улан-Удэ, где побывал на предприятиях.

В Горно-Алтайске Мишустин проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Перед совещанием премьер осмотрел "Манжерок", расположенный у подножия горы Малая Синюха. По итогам 2022 года число проданных ски-пассов на курорт составило 560 238, а максимальная суточная посещаемость курорта - 7 тыс. человек. Горнолыжный сезон 2022/2023 стал рекордным и продлился 150 дней.

Инвестиционная программа предусматривает активное развитие проекта. Уже в зимнем сезоне 23/24 в комплексе появятся 12 вилл разных категорий, канатная дорога кресельного типа, 11 км горнолыжных трасс.

В результате преобразований всесезонный курорт "Манжерок" станет одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.