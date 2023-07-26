Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
Поставки оружия на Украину — это поступок «на грани здравого смысла и морали», он лишь умножает человеческие смерти и страдание. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. пишет РИА Новости.
Ранее США анонсировали новый пакет ограничений против РФ, включавший в себя военную помощь на сумму более 400 миллионов долларов.
«Действия Вашингтона, продолжающего "накачку" своих украинских марионеток оружием - за гранью морали и здравого смысла», — считает Антонов.
Он заявил, что оплаченные из карманов американских налогоплательщиков ракеты и снаряды Вооруженных сил Украины приведут к «руинам городов и полей, усеянными боеприпасами.
Антонов также обвинил США в спонсировании террористических планов и настроений Киева, к которым он отнес ситуацию с терактом на Крымском мосту. Пост бросил, что этот объект нельзя сравнить с неразорвавшимися боеприпасами.
Посол России в США задался вопросом, сколько ещё боевых машин пехоты «Брэдли» должно сгореть, чтобы Вашингтон осознал и принял свое поражение, то, что победить Россию на поле боя ему не удастся, а любые попытки приведут лишь к бесславному поражению, резюмировал Антонов.