Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине

Поставки оружия на Украину — это поступок «на грани здравого смысла и морали», он лишь умножает человеческие смерти и страдание. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. пишет РИА Новости.

Ранее США анонсировали новый пакет ограничений против РФ, включавший в себя военную помощь на сумму более 400 миллионов долларов.

«Действия Вашингтона, продолжающего "накачку" своих украинских марионеток оружием - за гранью морали и здравого смысла», — считает Антонов.

Он заявил, что оплаченные из карманов американских налогоплательщиков ракеты и снаряды Вооруженных сил Украины приведут к «руинам городов и полей, усеянными боеприпасами.

Антонов также обвинил США в спонсировании террористических планов и настроений Киева, к которым он отнес ситуацию с терактом на Крымском мосту. Пост бросил, что этот объект нельзя сравнить с неразорвавшимися боеприпасами.