Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Лавров накануне провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегой.

«Надеюсь, что сегодняшние дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, в ближайшее время возможно достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, занимающихся вопросами разблокировки транспортных коммуникаций.

Лавров пояснил, что Москва призвала также начать трехсторонний диалог по линии парламентариев, возобновить диалог между экспертами, общественными и политическими деятелями.