Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Лавров накануне провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегой.
«Надеюсь, что сегодняшние дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу», - отметил глава внешнеполитического ведомства.
По его мнению, в ближайшее время возможно достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, занимающихся вопросами разблокировки транспортных коммуникаций.
Лавров пояснил, что Москва призвала также начать трехсторонний диалог по линии парламентариев, возобновить диалог между экспертами, общественными и политическими деятелями.
Глава МИД резюмировал, что предложения от любых экспертов и видных политиков должны учитывать интересы сторон, а не делаться ради громких заголовков в масс-медиа.