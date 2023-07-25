Ушаков: Путин и Эрдоган могут вернуться к обсуждению зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган нередко проводят телефонные переговоры, заметил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он добавил, что в одной из бесед стороны могут затронуть черноморскую инициативу, пишет РИА «Новости».
Ушаков пояснил, что запланированная поездка Путина в Турцию все же может состояться. В ходе визита российский лидер может обсудить с Эрдоганом зерновую сделку.
Кроме того, уточнил помощник президента, глава России часто общается по телефону с турецким коллегой. Соответственно, вопрос о пролонгации зерновой сделки может быть поднят во время одной из таких бесед.
Напомним, что Владимир Путин в середине июля заявил о выходе России из зерновой сделки. Он пояснил, что возвращение к ней теоретически возможно, но только в том случае, если западные в полном объеме выполнят все условия Москвы.