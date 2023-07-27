Медведев мемом с Ди Каприо пошутил про каннабис на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о связи между обещаниями взять Украину в НАТО и принятием в этой стране закона о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса.

"Последние поправки к закону о выращивании медицинского каннабиса на Украине", - написал Медведев на своей англоязычной странице в Twitter, дополнив пост иллюстрацией на основе популярного мема с персонажем Леонардо ДиКаприо из фильма "Остров проклятых".

На картинке один из главных героев фильма обращается к ДиКаприо, говоря о том, что Украине разрешат вступить в НАТО, но при выполнении одного условия. Персонаж ДиКаприо уточняет, что это за условие, и получает ответ, что Украина должна будет принять закон о переходе с кокаина на каннабис.

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13 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о легализации на Украине лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за что выступает президент страны Владимир Зеленский. По словам депутата Верховной рады Ольги Стефанишиной, до 27 июля принимаются поправки ко второму чтению, которое ожидается в сентябре. Она также рассказала, что марихуану будут выращивать со штрих-кодом на каждом кусте.