Помощник Путина заявил о желании африканских стран укреплять связи с РФ

Участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге — свидетельство того, что они хотят укреплять связи с Россией, «несмотря ни на какие обстоятельства», считает помощник президента страны Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

«Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, очень жесткое порой, все-таки нам удается провести в этой обстановке второй саммит "Россия — Африка"», — добавил он.

По словам помощника Путина, 49 стран из 54 подтвердили свое участие в саммите «Россия — Африка», который состоится 27–28 июля. Больше половины из них будут представлены на уровне первых и вторых лиц. Ушаков также рассказал, что на саммите будут присутствовать «буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки».