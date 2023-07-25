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В МИД уличили Эстонию в поддержке нацистской идеологии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Эстонии негативно смотрит на 26 июля — день освобождения эстонской Нарвы от нацистов. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на запрет на празднования этого дня для жителей города со стороны эстонской полиции.

В МИД уличили Эстонию в поддержке нацистской идеологии
© РИА Новости

«Полиция Эстонии запретила жителям Нарвы 26 июля праздновать день освобождения города от нацистов, так как это «значимый памятный день российской истории и там будет использована запрещенная символика». Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию», — написала Захарова.

Она добавила, что для нынешних властей Эстонии 26 июля является «печальным днем». Захарова подчеркнула, что в этот день «близкий им по духу нацизм» выбили с территории Нарвы.

Эстонская Нарва была освобождена от группировки немецких войск 26 июля 1944 года в результате наступательной операции Ленинградского фронта при содействии Краснознаменного Балтийского флота. Город находился в оккупации почти три года. В результате Нарвской операции войска Советского Союза получили улучшенное оперативное положение для дальнейшего освобождения Прибалтики.

Ранее в России посетовали на ослабевание действия «прививки от нацизма» после Второй мировой войны.

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