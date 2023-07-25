Постпредство России: ОБСЕ покрывает преступления Киева
Большинство международных организаций осудило убийство журналиста РИА «Новости» Ростислава Журавлева, только ОБСЕ покрывает преступления властей Украины, заявил представитель постпредства РФ при организации. Об этом пишет ТАСС.
В постпредстве уточнили, что ЮНЕСКО, ООН и Международная федерация журналистов прокомментировали инцидент.
На фоне этого представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру и руководители организации «продолжают покрывать преступления киевского режима», заметили в миссии.
По данным агентства, Рибейру во вторник, 25 июля, опубликовала в соцсетях короткое сообщение, в котором призвала защищать журналистов в целом. Вместе с тем, в посте не было ни имени Журавлева, ни упоминания конкретных виновников.
Напомним, что российский журналист погиб в субботу, 22 июля. Его коллеги из РИА «Новости» и «Известий» были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Причиной смерти Журавлева и ранений его коллег стал прицельный удар по группе со стороны ВСУ, нанесенный с помощью кассетных боеприпасов.