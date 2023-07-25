Госдума одобрила инициативу о запрете регистрации на сайтах РФ с иностранной почты

В таблице поправок, опубликованной в электронной базе Госдумы , указано, что депутат Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. На сегодняшнем заседании депутаты поддержали инициативу, пишет РИА Новости.

Также будет возможность зарегистрироваться с «иной информационной системы», которой владеет гражданин РФ или зарегистрированное в России юридическое лицо. Использование иностранной электронной почты может быть запрещено в связи с предложенными поправками. По словам депутата, в сложившихся политических обстоятельствах, будет правильным минимизировать зависимость российских пользователей от зарубежных сервисов. Это поможет дать больше гарантий сохранности персональных данных.