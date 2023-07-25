Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит "Российская газета".