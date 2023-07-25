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Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине

Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине
© ТАСС

Он приветствовал стремление партнеров по БРИКС "способствовать мирному, переговорному урегулированию украинского кризиса, оказать посреднические услуги".

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит "Российская газета".

"Ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников. Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

"США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта, наращивая поставки Украине вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты "воздух-земля" и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира", - отметил Патрушев.

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