Госдума приняла поправки о запрете выезда из России для призывников
Российские парламентарии на пленарном заседании во вторник приняли поправку о запрете выезда из страны граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки.
Согласно документу, призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток, передает ТАСС.
Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры для обеспечения явки гражданина в военкомат.
Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет. При этом законопроект не предполагает переходный период, нормы о повышении верхней границы вступят в силу с 2024 года.
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