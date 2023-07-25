Госдума приняла поправки о запрете выезда из России для призывников

Российские парламентарии на пленарном заседании во вторник приняли поправку о запрете выезда из страны граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки.

Согласно документу, призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток, передает ТАСС.

Запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры для обеспечения явки гражданина в военкомат.