Медведев одобрил ребрендинг Twitter

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев положительно оценил ребрендинг социальной сети Twitter.

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— Teперь X? Отлично, там где Х, там и V и Z, — написал российский политик на своей странице в социальной сети американского бизнесмена Илона Маска.

Владелец соцсети Илон Маск недавно представил новый логотип социальной сети Twitter. Вместо белой птицы на голубом фоне пользователи теперь будут видеть букву X на черном. Новый символ появился на здании главного офиса компании. Помимо этого, предприниматель поставил логотип вместо своего фото в социальной сети.

23 июля предприниматель анонсировал смену логотипа социальной сети. Однако Маск отметил, что окончательный вариант дизайна для иконки Twitter еще не был согласован. Владелец соцсети добавил, что вскоре попрощается с брендом и «со всеми птицами».