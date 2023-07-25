Медведев одобрил ребрендинг Twitter

«Где X, там V и Z»: Медведев положительно оценил ребрендинг Twitter
Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев положительно оценил ребрендинг социальной сети Twitter.
— Teперь X? Отлично, там где Х, там и V и Z, — написал российский политик на своей странице в социальной сети американского бизнесмена Илона Маска.
Владелец соцсети Илон Маск недавно представил новый логотип социальной сети Twitter. Вместо белой птицы на голубом фоне пользователи теперь будут видеть букву X на черном. Новый символ появился на здании главного офиса компании. Помимо этого, предприниматель поставил логотип вместо своего фото в социальной сети.
23 июля предприниматель анонсировал смену логотипа социальной сети. Однако Маск отметил, что окончательный вариант дизайна для иконки Twitter еще не был согласован. Владелец соцсети добавил, что вскоре попрощается с брендом и «со всеми птицами».
В ноябре 2022 года модель Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации ВС России на Украине из-за того, что она появилась на обложке журнала V Magazine. Примечательно, что буква V всегда была в названии издания. Шейк также подверглась критике за красные перчатки, которые для нее выбрали стилисты.