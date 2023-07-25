Госдума закрепила в УПК норму о задержании при военном положении

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о закреплении в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) нормы, согласно которой подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлении граждан могут задержать до 30 суток при военном положении. Трансляция пленарного заседания доступна на сайте нижней палаты парламента.

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Поправки ко второму чтению уточнили, что задержание лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление возможно до судебного решения на срок не более 30 суток. В случае, если в отношении подозреваемого не избрали меру пресечения, то его необходимо освободить.

Отмечается, что на данный момент по УПК до судебного решения нельзя задерживать граждан на срок более 48 часов.