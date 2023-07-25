По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором описывался план действий по зерновой сделке и обещание выполнения обязательств по этому плану в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, на данный момент вернуться к сделке невозможно, так как она не была исполнена. При этом Владимир Путин выразил готовность восстановить сделку после ее выполнения.

Напомним, зерновая сделка перестала действовать 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что выступает против ее продления. Как подчеркнул Путин, западные страны не выполняли обещания по условиям сделки, а главная цель - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была достигнута. Он также подчеркнул, что Запад вывозил зерно в богатые страны.