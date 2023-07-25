Песков рассказал о письме Гутерреша Путину
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором описывался план действий по зерновой сделке и обещание выполнения обязательств по этому плану в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Пескова, на данный момент вернуться к сделке невозможно, так как она не была исполнена. При этом Владимир Путин выразил готовность восстановить сделку после ее выполнения.
Напомним, зерновая сделка перестала действовать 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что выступает против ее продления. Как подчеркнул Путин, западные страны не выполняли обещания по условиям сделки, а главная цель - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была достигнута. Он также подчеркнул, что Запад вывозил зерно в богатые страны.
В связи с этим любые суда, идущие по Черному морю в украинские гавани, рассматриваются как возможные перевозчики военных грузов и считаются участвующими в борьбе за Украину в пользу киевской администрации.