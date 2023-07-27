МИД России: Отношения РФ и стран Африки развиваются по восходящей

Решение о проведении второй российско-африканской встречи на высшем уровне спустя три года было принято на первом саммите Россия - Африка в Сочи в октябре 2019 года и зафиксировано в совместной декларации по его итогам. То, что форум состоится этим летом в Санкт-Петербурге, стало результатом договоренности с африканскими партнерами - так оказалось удобнее для всех.

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В смысловом плане необходимость вновь собраться в этом формате объясняется общим желанием придать контактам между Россией и Африканским континентом новый политический импульс, поскольку пандемия и последующие события не позволили в полной мере поддержать динамику взаимодействия, заданную в Сочи.

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Возникла также потребность уточнить и конкретизировать приоритеты и направления сотрудничества в серьезно изменившейся международной обстановке, наметить стратегию совместных действий на среднесрочную перспективу.

Кроме того, рамки саммита "Россия - Африка" создают возможность для организации двусторонних встреч лидеров с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов все более активно развивающихся отношений России с государствами Африки.

В целом экономические и политические связи между Россией и Африкой уверенно развиваются по восходящей, отражая политическую волю руководства наших стран, питаемую чаяниями их народов и базирующуюся на совпадении фундаментальных интересов, а также ценностных установок.

Заложенная еще во времена СССР надежная основа отношений позволяет нам сегодня плодотворно сотрудничать с африканцами. Тем более что они во многом разделяют взгляды и принципы, которыми руководствуемся мы, выступая за формирование многополярного мироустройства, уважение международного права, суверенитета государств, свободы выбора ими пути развития и определения круга партнеров.

Это дает возможность объединять усилия на многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, где мы, как правило, поддерживаем инициативы друг друга. При этом Россия последовательно придерживается подхода "африканским проблемам - африканское решение".

В экономической сфере масштабы сотрудничества с Африкой пока не слишком впечатляют - по итогам прошлого года товарооборот со всеми ее странами составил чуть менее 18 миллиардов долларов США, но тенденции обнадеживают. Достаточно сказать, что за первые четыре месяца текущего года (более свежих данных пока нет) объем взаимной торговли увеличился более чем на 20 процентов - с 5,9 до 7,1 миллиарда долларов США, и это - в условиях антироссийских санкций, создавших трудности и в товарообмене с африканцами. Ряд отечественных компаний реализуют инвестиционные проекты в Африке, есть примеры взаимодействия в высокотехнологичных областях, но главное - Россия вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности континента.

Долгосрочная же цель очевидна - вывести российско-африканские связи на уровень стратегического партнерства. Важным шагом на этом пути призван стать предстоящий саммит в Санкт-Петербурге. В первую очередь наша страна фактически выступает своего рода неформальным гарантом суверенитета африканских государств, помогая им эффективнее противостоять неоколониалистским потугам Запада по навязыванию совершенно не устраивающего африканцев "порядка, основанного на правилах" и чуждых их традициям ценностей. Мы же, не вмешиваясь во внутренние дела и воздерживаясь от непрошеных советов, выстраиваем с Африкой в целом и с отдельными ее государствами в частности равноправные отношения, основанные на взаимном уважении и обоюдной выгоде. Плюс к этому Россия предлагает потенциально востребованные на континенте компетенции и технологии, которые готова адаптировать к пожеланиям африканских партнеров.

В России готовы внимательно и благожелательно рассматривать инициативы стран Африки

А вот говорить о каких-то встречных ожиданиях с российской стороны я бы не стал - это противоречит нашему принципиальному подходу, столь отличному в данном плане от западного. Но любую инициативу африканцев мы готовы благожелательно рассмотреть и, по возможности, позитивно на нее откликнуться.

Развивая свои связи с Африкой, мы не стремимся делать это в пику кому бы то ни было - опять-таки на контрасте с "коллективным Западом", прямо заявляющим в последнее время об обратном. Воспринимаем континент как пространство практически безграничных возможностей, где мы, сотрудничая с нашими африканскими друзьями, открыты к взаимодействию со всеми, кто готов участвовать в этом процессе на равноправной, недискриминационной и взаимовыгодной основе.

Разумеется, готовы и к конкуренции с другими внешними игроками - лишь бы она была здоровой и цивилизованной, без использования запрещенных приемов. Рассчитываем при этом на свои преимущества, о которых в общих чертах было сказано выше.

Упомянул бы еще в качестве важного фактора сохраняющуюся признательность африканцев за во многом бескорыстную помощь в советский период в борьбе за освобождение от колониального гнета и становление основ государственности. В более практическом плане - вполне применимые, на наш взгляд, в Африке наработки в сферах атомной и гидроэнергетики, космических технологий, геологоразведки, обеспечения биологической безопасности, подготовки кадров. Не забудем и о весьма привлекательном для партнеров потенциале военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействия в обеспечении общественной безопасности.