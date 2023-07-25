Кремль пообещал бороться с использованием поставок зерна для атак на Россию

Россия будет бороться против использования поставок украинского зерна для атак на свою территорию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, для России важно, чтобы поставки украинского зерна «не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию». Он пообещал и в дальнейшем бороться с этим.