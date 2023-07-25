МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за антенн на здании диппредставительства

МИД Молдавии вызовет посла России из-за антенн на здании диппредставительства
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии намерено потребовать от посла России в республике Олега Васнецова объяснений по поводу большого числа антенн на здании диппредставительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ пишет ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве Молдавии отметили, что «анализирует характер и масштабы шпионажа».
«Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу», - пояснили в пресс-службе министерства.
По данным МИДЕИ, обеспокоенность вызвала в том числе и публикация молдавского интернет-ресурса «Журнал», в которой журналисты предположили, что с помощью специального оборудования может собираться конфиденциальная информация.
Ранее Кишинев обвинил Москву в создании шпионской сети в республике и попытках дестабилизировать ситуацию. В свою очередь посольство России в Кишиневе назвало такого рода обвинения своеобразной «визитной карточкой» Запада в «скоординированной антироссийской линии». Также там отметили, что РФ, «в отличие от Запада, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела».