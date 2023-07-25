Песков раскрыл содержание письма генсека ООН Путину
В письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину был представлен план действий по зерновой сделке и обещания когда-нибудь выполнить условия России. Содержание письма раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что в настоящий момент вернуться к зерновой сделке невозможно, потому что она не выполняется, но отметил, что Россия готова незамедлительно восстановить ее, как только она будет исполнена.
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