Госдума ввела уголовное наказание за нарушение антитеррористической защиты

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вводит уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, за нарушения требований антитеррористической защищенности объектов предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Принятые депутатами поправки дополняют Уголовный кодекс и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно им, уголовное наказание будет грозить в том случае, если виновник в течение 180 дней два и более раз привлекался за аналогичное нарушение.