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Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

Госдума России одобрила поправку, согласно которой срочный трудовой договор мобилизованных, а также добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), будет приостанавливаться. Об этом пишет РИА Новости.

Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО
© РИА Новости

«Вторая [поправка] как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по соцполитике Ярослав Нилов.

В поправках также отмечается, что работодатель имеет право выплачивать работнику материальную помощь в период приостановления действия трудового договора.

Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс России о трудовых правах работников, попавших под частичную мобилизацию или принявших решение поступить на военную службу по контракту.

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