Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

«Вторая [поправка] как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по соцполитике Ярослав Нилов.