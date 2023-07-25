Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО
Госдума России одобрила поправку, согласно которой срочный трудовой договор мобилизованных, а также добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), будет приостанавливаться. Об этом пишет РИА Новости.
«Вторая [поправка] как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по соцполитике Ярослав Нилов.
В поправках также отмечается, что работодатель имеет право выплачивать работнику материальную помощь в период приостановления действия трудового договора.
Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс России о трудовых правах работников, попавших под частичную мобилизацию или принявших решение поступить на военную службу по контракту.