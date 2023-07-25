Песков сообщил, что Путин активно готовится к саммиту Россия - Африка

"Я не буду сейчас вас ориентировать точно по публичным мероприятиям [на сегодня] в графике президента. Они еще будут уточняться в течение дня. В любом случае у президента продолжаются рабочие встречи. И также уже у него, естественно, идет активная подготовка к саммиту Россия - Африка, элементы которого начинаются уже завтра", - анонсировал представитель Кремля.