Матвиенко заявила о необходимости номеров для электросамокатов

Электросамокаты необходимо оборудовать средствами идентификации, в том числе номерами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, этот вопрос уже обсуждается. Председатель верхней палаты парламента объяснила, что номера помогут привлечь к ответственности тех, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанес травмы другим гражданам.

В России водители электросамокатов часто становятся участниками происшествий, в которых страдают пешеходы. Так, в Сочи мужчина сбил беременную женщину на переходе. Пострадавшую доставили в больницу.