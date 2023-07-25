Матвиенко дала совет российским госслужащим по использованию iPhone
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским госслужащим не использовать iPhone в служебных целях, передает РИА Новости.
По ее словам, это важно с точки зрения национальной безопасности. В то же время Матвиенко отметила, что в Совфеде нет запрета на использование IPhone.
«Мы проводим, как правило, открытые заседания. Но когда проходят закрытые заседания, там, где требуется режим определенной секретности, конечно, туда запрещается пронос любых, не только айфонов, но любых телефонов или любых ненужных предметов», — пояснила председатель верхней палаты российского парламента.
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